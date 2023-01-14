Житель Самойловки поверил лжесотруднику банка и лишился полутора миллионов рублей. Об этом «АиФ-Саратов» сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, незнакомец позвонил жителю Самойловки и убедил его в том, что с его счетами производят подозрительные операции , и дабы обезопасить денежные средства, необходимо провести ряд действий.

По совету незнакомца, мужчина скачал себе стороннее приложение, где ввел данные карты и коды из СМС, после чего лишился 1,5 млн рублей. Звонивший после этого перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"

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