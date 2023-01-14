В Саратовской области за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

14 января в Саратовской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего с начала пандемии заразились 302 439 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 296 065 человек, из них 38 за прошедшие сутки. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 21, Балаковском, Вольском районах — по 6.

У одного заболевшего выявлена пневмония, у всех остальных признаки ОРВИ.

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