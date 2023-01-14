Жители Заводского района Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО "КВС".

Коммунальщики проводят ремонтные работы на городском водопроводе по улице Пензенской, 29. В связи с этим ограничено холодное водоснабжение у жителей домов №№ 15, 15а и 17 по Томской, № 29а по Пензенской, а также частного сектора по Новой 9-й Линии.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20.00.

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