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НовостиОбщество14 января 2023 6:44

Жители Заводского района Саратова остались без воды до вечера

Евгений Бадиков

Жители Заводского района Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО "КВС".

Коммунальщики проводят ремонтные работы на городском водопроводе по улице Пензенской, 29. В связи с этим ограничено холодное водоснабжение у жителей домов №№ 15, 15а и 17 по Томской, № 29а по Пензенской, а также частного сектора по Новой 9-й Линии.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20.00.

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