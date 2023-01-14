В Балаково загорелся диван - пострадал лежащий на нем мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Вчера, 13 января, в Балаково произошел пожар. В 9:29 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Вокзальной. В однокомнатной квартире загорелся диван. От огня пострадал 42-летний мужчина, получивший ожоги второй степени.
На тушение выезжали 3 единицы техники.
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