В субботу саратовцев ждет ночной мороз до -22 и порывистый ветер

Фото: Архив КП

Сегодня, 14 января, в Саратовской области ожидается переменная облачность и морозы, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Прогнозируется день без осадков, в Правобережье в течение дня местами вероятен небольшой снег. Температура воздуха ночью в губернии – от -17 до -22°C, днем – от 7 до 12 со знаком минус.

Синоптики обещают юго-восточный ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 14 метров в секунду.

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