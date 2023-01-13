В центре Саратова вечером горел двухэтажный дом

Сегодня, 13 января, в центре Саратова произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Около 17:09 пожарные получили вызов о пожаре в двухэтажке по адресу Киселева, 67А, воспламенилась квартира на первом этаже здания, площадь возгорания составила несколько квадратных метров.

На месте работали два пожарных расчета, огонь потушили в 17:30. Пострадавших в пожаре не было.

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