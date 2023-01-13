фото: ЗАГС

В Петровске мужчина обманом заманил в ЗАГС возлюбленную — пара расписалась с третьего раза. Об этом сообщает управление ЗАГС по Саратовской области.

Сегодня, в пятницу 13-ое, в Петровске произошла красивая история. Руслан и Наталья познакомились в соцсетях 5 лет назад и вскоре стали встречаться. Влюбленный мужчина два раза делал своей избраннице предложение, но девушка не соглашалась.

9 декабря Наталья поехала на рынок за салом. Неожиданно ей позвонил почтальон и, извинившись, сказал, что перепутал адреса и доставил ее корреспонденцию по ошибке в районный ЗАГС. Дама поехала за письмами и встретила в отделе Руслана с кольцом в руках.

Она очень удивилась, но с третьей попытки предложение приняла.Пара сразу же подала заявление.

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