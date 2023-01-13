Распоряжение

В Саратовской области создадут комиссию по расследованию неисполнения студентами-«целевиками» своих обязательств. Комиссию возглавил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Роман Бусаргин.

Комиссией будет разобран индивидуально каждый случай со студентом, проходившим обучение по целевому направлению, а затем отказавшимся возвращаться обратно и работать по специальности. Необходимо определить ответственных за ненадлежащее исполнение договоров о целевом обучении чиновников.

Напомним, ранее Вячеслав Володин высказался по поводу проблемы студентов-«целевиков», которые не хотят возвращаться в свой район после учебы.

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