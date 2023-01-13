В СВО погиб 21-летний житель Саратовской области

Фото: Администрация Федоровского района
В ходе спецоперации погиб солдат из Федоровского района Саратовской области, сообщили в администрации муниципалитета.
Как рассказали чиновники, 21-летний Никита Владимиров прошел срочную службу в 2019 году, два года спустя он окончил Энгельсский механико-технологический техникум.
Владимиров заключил контракт в октябре 2022 года, погиб 11 декабря прошлого года. Бойца наградили Орденом Мужества посмертно.
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