В СВО погиб 21-летний житель Саратовской области

Фото: Администрация Федоровского района

В ходе спецоперации погиб солдат из Федоровского района Саратовской области, сообщили в администрации муниципалитета.

Как рассказали чиновники, 21-летний Никита Владимиров прошел срочную службу в 2019 году, два года спустя он окончил Энгельсский механико-технологический техникум.

Владимиров заключил контракт в октябре 2022 года, погиб 11 декабря прошлого года. Бойца наградили Орденом Мужества посмертно.

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