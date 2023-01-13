Власти Саратова рассказали о планах ремонта 15 дорог в частном секторе города

Фото: Архив КП
Сегодня, 13 января, на официальном сайте для размещения госзакупок появился лот на ремонт дорожного покрытия в Саратове.
Контракт на 200 миллионов рублей предполагает ремонт дорожного полотна, бордюров нанесение разметки и так далее. В целом планируется ремонт 71,4 тысяч кв. метров дорожного покрытия.
В своем Телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова опубликовала полный список дорог, большая часть из которых находится в частном секторе:
- ул. Зернова;
- Большой Клинический проезд;
- ул. Шелковичная (от дома №190 «A» до дома №218);
- ул. Охотная;
- 1-й Амурский проезд;
- ул. Ладожская;
- ул. Зеленогорская;
- ул. Ивантеевская;
- ул. Центральная (поселок Хмелевский);
- ул. Октябрьская (поселок Сергиевский);
- ул. Рахова (поселок Дубки);
- ул. Ленина (село Михайловка);
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