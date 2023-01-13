Власти Саратова рассказали о планах ремонта 15 дорог в частном секторе города

Фото: Архив КП

Сегодня, 13 января, на официальном сайте для размещения госзакупок появился лот на ремонт дорожного покрытия в Саратове.

Контракт на 200 миллионов рублей предполагает ремонт дорожного полотна, бордюров нанесение разметки и так далее. В целом планируется ремонт 71,4 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

В своем Телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова опубликовала полный список дорог, большая часть из которых находится в частном секторе:

- ул. Зернова;

- Большой Клинический проезд;

- ул. Шелковичная (от дома №190 «A» до дома №218);

- ул. Охотная;

- 1-й Амурский проезд;

- ул. Ладожская;

- ул. Зеленогорская;

- ул. Ивантеевская;

- ул. Центральная (поселок Хмелевский);

- ул. Октябрьская (поселок Сергиевский);

- ул. Рахова (поселок Дубки);

- ул. Ленина (село Михайловка);

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