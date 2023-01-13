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НовостиПолитика13 января 2023 11:32

В боях спецоперации на Украине погиб житель Саратовской области

Роман Хвалин

В боях в зоне СВО погиб житель Базарно-Карабулакского района Роман Бузенов. Об этом сообщили в администрации Базарно-Карабулакского района.

Соболезнования родным и близким павшего бойца выразил губернатор Саратовской области.

– При исполнении воинского долга Роман Александрович Бузенов показал пример исключительной смелости и мужества. Он храбро и самоотверженно шел на передовую ради общего дела – защиты Родины и мирного будущего соотечественников. Светлая память и вечная слава доблестному воину! – заявил Роман Бусаргин

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