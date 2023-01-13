На Театральной площади Саратова в субботу состоится первая ярмарка «выходного дня» в этом году

Фото: Архив КП

В ближайшую субботу, 14 января, пройдет первая в этом году «ярмарка выходного дня». Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Как уточнили чиновники, ассортимент продукции будет зависеть от погодных условий.

Приобрести продукцию местных аграриев можно будет на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, в Елшанке по адресу Московское шоссе, 61, а также в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская.

По любым вопросам о предстоящих ярмарках можно обращаться на «горячую линию» минсельхоза области в будни по телефону 50-70-17, а также в субботу до 14:00 по телефону 51-77-12.

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