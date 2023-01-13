Молодожены. Архив «КП»

С начала 2023 года в отделах ЗАГС Саратовской области зарегистрировали 406 новорожденных. Об этом сообщает Управление ЗАГС по Саратовской области.

166 пар, ставших родителями, – саратовцы. В Энгельсе свидетельства о рождении 62 пары супругов, в Балаково – 43 семьи

За 13 дней нового года расписались 140 пар молодоженов, из них в Саратове – 66 пар и в Энгельсе – 25 пар заключили брак.

— Больше всего заявлений привычно подают на «красивые даты» — 23.03.23, 23.06.23, а также День семьи, любви и верности. Еще можно успеть подать заявление на День защитника Отечества – 23.02.23, – сообщила начальник управления по делам ЗАГС региона Юлия Пономарева.

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