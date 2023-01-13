В Марксе приставы взыскали с коммунальщиков 12,8 миллионов долга по зарплате

В Марксе накануне Нового года приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации долги по зарплате сотрудникам, о чем сообщает сегодня, 13 января, пресс-служба УФСИН по Саратовской области.

Ресурсоснабжающая организация в городе Маркс задолжала своим сотрудникам более 12,8 млн. рублей. Граждане обратились в комиссию по трудовым спорам. В результате, их требования были удовлетворены.

Накануне нового года сразу 478 работников МУП «Тепло» Марксовского района получили положенную им заработную плату. За это пристав вынес запрет перерегистрацию права собственности на автомобили организации и деньги на ее расчетных счетах. За счет них и был погашен долг перед сотрудниками.

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