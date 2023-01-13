фото: Саратов Онлайн

Студенты жалуются на состояние здания колледжа радиоэлектроники имени Яблочкова. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 13 января, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. Саратовец, вероятнее всего, студент, жалуется на запущенное состояние здание корпуса колледжа имени П.Н. Яблочкова. Потолок в подтеках, стены в трещинах и с отвалившимся кусками штукатурки.

— В кабинетах температура около 10 градусов. Дети сидят в куртках, — заявляет автор поста.

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