В Саратовской области на региональные конкурсы социальных проектов выделят 40 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

Сегодня, 12 января, Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил бюджеты на финансирование соцпроектов некоммерческих неправительственных организаций в регионах на 2023 год. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики губернии.

Региональная часть бюджета в конкурсах соцпроектов НКО составила 20 миллионов рублей, также. Благодаря помощи губернатора Романа Бусаргина на федеральном уровне на те же цели было выделено еще 20 миллионов.

Суммарный грантовый фонд на этот год составил 40 миллионов.

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