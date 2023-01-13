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НовостиПроисшествия13 января 2023 8:22

Телефонный разговор с «банком» обошелся жителю Саратова в 2,4 миллиона

Роман Хвалин

В Саратове 58-летний мужчина стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как рассказали полицейские, саратовцу позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником банка». Звонивший объяснил, что на мужчину якобы оформлен кредит, чтобы сохранить деньги, ему предложили оформить заем на ту же сумму.

Саратовец поверил и снял в банке 1,47 миллиона рублей и оформил кредит на 960 тысяч. Все эти средства пострадавший перевел на счет, названный ему злоумышленником.

Вскоре житель Саратова понял, что стал жертвой мошенничества и написал заявление в полицию, заведено уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напомнили гражданам, что не стоит доверять звонкам от «сотрудников банка» и спешить переводить им деньги. О подобных ситуациях в МВД просят сообщает по телефону 02 (102 с мобильного).

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