Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 13 января, в деревне под Саратовом сгорели два деревянных дома, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание произошло в 8.49 в деревне Махино. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании двух частных домов и надворной постройки на улице Зеленой. В результате пожара пострадал 52-летний мужчина, который пытался самостоятельно тушить огонь.

Пострадавшего доставили в ожоговый центр. На месте работали 4 пожарных расчета. Пожар ликвидировали. Причина устанавливается.

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