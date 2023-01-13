Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 13 января, в деревне под Саратовом сгорели два деревянных дома, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание произошло в 8.49 в деревне Махино. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании двух частных домов и надворной постройки на улице Зеленой. В результате пожара пострадал 52-летний мужчина, который пытался самостоятельно тушить огонь.
Пострадавшего доставили в ожоговый центр. На месте работали 4 пожарных расчета. Пожар ликвидировали. Причина устанавливается.
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