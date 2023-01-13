Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 8:19

Саратовские мобилизованные получили новый груз по поручению Романа Бусаргина

Груз отправился в составе колонны, которую организовало местное отделение «Боевого братства»
Евгений Бадиков
фото: Пул Z 64

фото: Пул Z 64

Саратовские мобилизованные получили новый груз по поручению Романа Бусаргина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Мобилизованные военнослужащие из Саратовской области уже несколько месяцев выполняют боевые задачи в зоне СВО. За это время то дополнительное обмундирование, которое регион выделял в самом начале, частично износилось, и по поручению Бусаргина им была направлена новая экипировка.

Груз отправился в составе колонны, которую организовало местное отделение «Боевого братства». Организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов помогает саратовским бойцам, направляет им дополнительную экипировку и оборудование.

Со всеми командирами подразделений, где служат саратовцы, поддерживается связь. Они присылают список всего, что необходимо ребятам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.