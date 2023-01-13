фото: Пул Z 64

Саратовские мобилизованные получили новый груз по поручению Романа Бусаргина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Мобилизованные военнослужащие из Саратовской области уже несколько месяцев выполняют боевые задачи в зоне СВО. За это время то дополнительное обмундирование, которое регион выделял в самом начале, частично износилось, и по поручению Бусаргина им была направлена новая экипировка.

Груз отправился в составе колонны, которую организовало местное отделение «Боевого братства». Организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов помогает саратовским бойцам, направляет им дополнительную экипировку и оборудование.

Со всеми командирами подразделений, где служат саратовцы, поддерживается связь. Они присылают список всего, что необходимо ребятам.

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