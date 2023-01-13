Авиарейс из Еревана до Саратова был отменен

Вчера, 12 января, армянская авиакомпания Shirak Avia отменила рейс из Еревана до Саратова по неизвестной причине. Об этом свидетельствует онлайн-табло саратовской авиагавани.

Рейс 5G-170 должен был вылететь из ереванского аэропорта «Звартноц» в 20:20 и приземлиться в «Гагарине» в 23:00. Boeing-737 авиакомпании из ближнего зарубежья также должен был вылететь из Саратова в столицу Армении в 0:30, но также был отменен.

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