В боях спецоперации погиб 33-летний житель Аткарского района

Алексей Федоров. Фото из семейного архива
В ходе проведения СВО по защите мирного населения Донбасса погиб 33-летний житель Аткарского района Алексей Федоров. Об этом сообщил сегодня, 13 января, глава муниципалитета Виктор Елин.
Федоров родился в селе Большая Осиновка Саратовской области. Срочную службу проходил в ракетных войсках. Контракт на участие в СВО мужчина заключил летом 2022 года.
Прощание с павшим бойцом состоится завтра в родном селе Алексея по адресу поселок Молодежный, 1/2.
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