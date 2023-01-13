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НовостиПолитика13 января 2023 7:43

В боях спецоперации погиб 33-летний житель Аткарского района

Роман Хвалин
Алексей Федоров. Фото из семейного архива

Алексей Федоров. Фото из семейного архива

В ходе проведения СВО по защите мирного населения Донбасса погиб 33-летний житель Аткарского района Алексей Федоров. Об этом сообщил сегодня, 13 января, глава муниципалитета Виктор Елин.

Федоров родился в селе Большая Осиновка Саратовской области. Срочную службу проходил в ракетных войсках. Контракт на участие в СВО мужчина заключил летом 2022 года.

Прощание с павшим бойцом состоится завтра в родном селе Алексея по адресу поселок Молодежный, 1/2.

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