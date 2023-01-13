Саратовская область оказалась ведущим российским поставщиком алоэ для фармацевтики

Фото: министерство промышленности и энергетики Саратовской области

Саратовская область является крупным поставщиком алоэ и каланхоэ для фармацевтики России. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

Так, на базе теплиц Вавиловского университета растет 2,5 тысячи метров алоэ и 500 кв. м. каланхоэ.

– Такая площадь делает плантации уникальными по меркам России. За минувший год здесь произвели более 25 тонн продукции, – подчеркнули в ведомстве.

Саратовский вуз поставляет алоэ фармкомпаниям в Московской области, ученые создали спрей-антисептик и ранозаживляющий крем на эксракте алоэ.

Университет также работает над созданием фитотрона для более быстрого размножения с/х культур, университет обладает внушительной биоколлекцией сортов и линий озимой тритикале, суданской травы, пшеницы, сорго зернового, сафлора и нута.

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