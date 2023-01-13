Дмитрий Пьяных: как долго теплоснабжающие организации будут мучать жителей области?

фото: ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе Дмитрий Пьяных принял участие в рабочем совещании по вопросам прохождения отопительного сезона.

— Огромное количество жалоб и претензий именно в этом сезоне обусловлены тремя основными проблемами:

1. Если на улице тепло, то батареи в квартирах огненные, а сейчас, в сильнейший мороз, люди замерзают в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Температура может опускаться до +14! Мы начинаем пользоваться обогревателями и дополнительно платим за электричество.

2. Платежки несоизмеримо высокие. Температура дома падает, а цена за отопление растет!

3. С начала отопсезона (середина октября) уже 7 крупных аварий. Тысячи жителей без отопления. Семьи с детьми замерзают. Куда им деваться?

Эти вопросы задали представителям ресурсоснабжающих организаций. Внятного ответа, конечно, не получили. Коммунальщики оперируют профессиональными терминами, доказывают, что квитанции правомерны, отсутствие тепла в домах зависит и от управляющих компаний, а аварии на сетях из-за высокой изношенности труб и морозов.

Получается очень даже складно, только вот что простым людям-то делать? Дома зуб на зуб не попадает от холода, а в конце месяца огромные деньги за это нужно отдавать.

В прошлом и предыдущих годах нам помогала прокуратура, точечно пересчитывали эти платежки, в ручном режиме, но система не налажена.

И опять встает вопрос о том, нужны ли нам вообще эти концессионеры, верно ли было решение о передаче таких важных организаций в частные руки? ЛДПР выступает против, и мы не раз от этом говорили, нынешнее положение дел доказывает, что мы были правы. Такие важные вещи должно контролировать государство, а не предприниматели, — прокомментировал встречу парламентарий от ЛДПР.

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