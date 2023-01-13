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НовостиПроисшествия13 января 2023 6:55

В центре Саратова сбили двух девушек

Обе пострадавшие с травмами попали в медучреждение
Евгений Бадиков
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

В центре Саратова сбили двух девушек. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Ведомство сообщает, что сегодня, 13 января, примерно в 08:15 напротив дома 127 по ул. Чернышевского произошло ДТП. 50-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia сбил двух девушек-пешеходов.

Обеим пострадавшим 21 год. Девушки госпитализированы в больницу с травмами. Подробности уточняются.

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