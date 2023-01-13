Со вчерашнего дня коронавирусом в Саратове заразились 47 человек

За прошедшие сутки в Саратовской области выявили 47 случаев заражения ковидом, сообщили сегодня, 13 января, в оперштабе.

Накануне был 51 заболевший. У всех 47 пациентов, которым поставили диагноз сегодня, болезнь протекает в легкой форме, с симптоматикой ОРВИ.

Больше всего заболевших оказалось в Саратове – 22 и в Балаковском районе – 8.

За сутки не было установлено ни одного случая заболевания ковидом несовершеннолетнего.

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