В Саратове сломавшийся трамвай парализовал движение в город – пассажиры жалуются на некачественную работу СГЭТ

Фото: Архив КП

Сегодня утром, 13 января, в Саратове приостановилось движение трамваев 11-го маршрута, сообщает официальная группа СГЭТ во «ВКонтакте».

Затор на рельсах произошел в районе остановки «Геологический колледж» в сторону городского центра – именно на трамвайных путях в Мирный переулок сломался подвижной состав и парализовал движение.

В комментариях под постом о приостановке движения пользователи жаловались на долгое ожидание общественного транспорта в мороз.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.