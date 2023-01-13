Роман Карякин уволился с поста главы комитета по инвестпроектам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Сегодня, 13 января, Роман Карякин покинул пост председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Роман Карякин был в числе перечне чиновников, которым за неэффективную трудовую деятельность урезали зарплату.

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