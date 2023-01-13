В пятницу в Саратовской области температура опустится до -24°C

Фото: Архив КП

В пятницу, 13 января, в Саратовской области синоптики Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность и серьезные морозы.

Так, в Саратове в ночное время ожидается -19…-21°C, днем – от 12 до 14 со знаком минус. По области ночью до -24°C, местами в Правобережье – 14 градусов ниже нуля.

С юга будет дуть несильный ветер 5-10 м/с, день пройдет преимущественно без осадков. Местами на дорогах губернии возможна изморозь.

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