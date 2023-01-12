Молодая девушка из Саратова погибла в ДТП на трассе в Карелии

Фото: ГИБДД по Республике Карелия

Сегодня, 12 января, в Карелии в автоаварии скончалась жительница Саратовской области. Об этом сообщает региональное медиа «Петрозаводск говорит», ссылаясь на ГИБДД северного региона.

Около 13:30 на федеральной трассе «Сортавала» вблизи города Лахденпохья столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan.

Фото: ГИБДД по Республике Карелия

Ехавшие в внедорожнике Volkswagen мужчина и женщина оказались в больнице с травмами.

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