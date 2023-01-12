Михаил Маркин официально стал заместителем главы природоохранного ведомства в Саратовской и Пензенской областях

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На должность замруководителя Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям назначен Михаил Маркин. Соответствующий приказ подписала глава федерального природоохранного ведомства Светлана Радионова.

Маркин работает в Росприроднадзоре с июня 2020 года, до официального назначения он исполнял обязанности заместителя руководителя на той же должности.

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