Михаил Маркин официально стал заместителем главы природоохранного ведомства в Саратовской и Пензенской областях

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На должность замруководителя Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям назначен Михаил Маркин. Соответствующий приказ подписала глава федерального природоохранного ведомства Светлана Радионова.
Маркин работает в Росприроднадзоре с июня 2020 года, до официального назначения он исполнял обязанности заместителя руководителя на той же должности.
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