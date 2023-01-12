Саратовцам предлагают посетить Аткарск на туристической электричке

В среду, 25 января, между Саратовом и Аткарском будет курсировать туристическая электричка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электропоезд с номером 6161 отправится от вокзала в Саратове в 8:44, прибудет в Аткарск в 10:11. Из Аткарска пригородный поезд № 6434 поедет в 14:54, в облцентр туристы вернутся в 17:22.

Пешая экскурсия по городу рассчитана примерно на пять часов. Гости Аткарска смогут погулять по городу, посетить церкви Петра и Павла, Архангела Михаила и другие достопримечательности – в программе есть также музеи города и даже зоопарк.

Поездка будет стоить 800 рублей для взрослых, 610 рублей для школьников и студентов, билет для дошкольника обойдется в 420 рублей. В эту стоимость входит и проезд, и экскурсия, и обед для туристов.

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