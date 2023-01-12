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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:15

Житель Энгельса восемь лет насиловал дочь и племянницу в губернии и на Крайнем Севере

Покровчанин проведет в колонии строгого режима ближайшие 17 лет
Роман Хвалин

Жителя Энгельсского района осудили за сексуальное насилие несовершеннолетних дочери и племянницы. Об этом сообщили в региональном СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснили следователи и подтвердил суд, с 2012 по 2020 годы мужчина растлевал малолетнюю дочь и племянницу.

– Мужчина совершал в отношении дочери и племянницы действия сексуального характера и изнасилование в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа и Саратовской области, – рассказали в ведомстве.

О растлении одна из девушек, к настоящему времени уже достигшая совершеннолетия, рассказала матери. Позже пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Насильника приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

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