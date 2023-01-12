Часть катков Саратова начнет работу с 13 января

Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

С завтрашнего дня начнут свою работу несколько катков Саратова.

Самой первой, в 12.00, готова будет принять желающих покататься на коньках хоккейная коробка на Театральной площади. В 15.00 откроется каток на стадионе «Волга», в 18.00 на стадионе «Спартак», так сообщают в администрации города.

Стадион «Динамо» пока находится в стадии заливки, информации по нему нет.

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