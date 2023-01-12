фото: МЧС

В дачном массиве на окраине Саратова сгорел гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 11 января, в Саратове произошел пожар. В 14:25 на территории СНТ «Пчелка» Волжского района загорелся блочный гараж с автомобилем Chevrolet Niva внутри. Площадь пожара составила 34 квадратных метра. Тушением занимались два пожарных расчета.

Причиной называют дровяную самодельную печь, которую владелец расположил в гараже.

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