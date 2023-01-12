Ремонт моста через Сазанку в Энгельсе официально завершен

Проезжая часть моста была расширена до 8 метров

Сегодня, 12 января, администрация Энгельсского района официально проинформировала о завершении реконструкции моста через озеро Сазанка.

Сооружение, которое связывает микрорайон Лесной с остальным городом, было построено в 1960 году и пришло в аварийное состояние, была ограничена грузоподъемность проезжающих по нему автомобилей. В начале августа прошлого года движение по нему закрыли как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это доставляло жителям Лесного множество неудобств.

Работы проводило дорожное предприятие «Автогрейд». Было потрачено 63,2 млн рублей. Проезжая часть моста была расширена до 8 метров, также появились тротуары и барьерные ограждения. Ранее жители Энгельса в соцсетях жаловались на то, что ремонт мостового перехода затянулся. Мост должны были сдать в конце сентября. Подрядчик сослался на необходимость замены коммуникаций. Во время реконструкции пришлось переносить газопроводы, питающие микрорайон.

«Горожане, по сути, получили новый мост», — описали результат работ чиновники.

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