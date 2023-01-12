фото: МЧС

Крупный пожар в центре Саратова тушат силами пяти пожарных расчетов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 12 января, в Фрунзенском районе Саратова произошел пожар. В 16:15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу улица Рабочая, 200. На выезд отправили 5 единиц техники, которые занимаются тушением чердаков двух частных домов и гаража. Площадь пожара уточняется. Из-за плотной застройки есть угроза распространения огня.

фото: МЧС

О пострадавших информации не поступало.

Upd: 17:25 — пожар локализован.

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