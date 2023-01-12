В центре Саратова мужчина заказал роллы к своему дому – агрессивный горожанин угрожал ему битой и требовал «засыпать яму»

Фото: Архив КП

В Кировском районе Саратова на жителя дома на улице Чапаева заведено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили в ГУ МВД.

По данным полиции, около 19 часов 3 января 38-летний мужчина встречал водителя-курьера с роллами. Один из местных жителей увидел, что машина службы доставки еды пробуксовывает и по неизвестной причине решил, что так она разбила асфальт.

Агрессивный саратовец стал требовать «засыпать яму», а потом выхватил биту и стал угрожать ей мужчине, заказавшему роллы. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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