Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 13:08

В центре Саратова мужчина заказал роллы к своему дому – агрессивный горожанин угрожал ему битой и требовал «засыпать яму»

Саратовца возмутила пробуксовка автомобиля курьера
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Кировском районе Саратова на жителя дома на улице Чапаева заведено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили в ГУ МВД.

По данным полиции, около 19 часов 3 января 38-летний мужчина встречал водителя-курьера с роллами. Один из местных жителей увидел, что машина службы доставки еды пробуксовывает и по неизвестной причине решил, что так она разбила асфальт.

Агрессивный саратовец стал требовать «засыпать яму», а потом выхватил биту и стал угрожать ей мужчине, заказавшему роллы. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.