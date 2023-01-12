Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодня, 12 января, в Саратове эвакуаторы забирают по 20 - 30 машин в день. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Проверка нарушений правил парковки проводится в плановом порядке ежедневно по всему Саратову. Сейчас на спецстоянки эвакуируется не менее 20-30 машин в день. Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства, администрации областного центра и ГИБДД поясняют, что в период снегопадов, возможно, это число увеличится, поскольку профильные службы в усиленном режиме будут чистить улицы.

Накануне губернатор Роман Бусаргин во время совещания с зампредами и министрами правительства обратил внимание на большое количество машин-«подснежников». Они мешают чистить дороги и закрывают проезд. На эту же проблему сегодня в ходе оперативного совещания обратила внимание глава города Лада Мокроусова. Она поручила руководителям структурных подразделений совместно с ГИБДД усилить работу по эвакуации припаркованных автомобилей на проезжей части дорог.

Кроме того, в минтрансе напомнили, что до 1 апреля в Саратове на некоторых улицах действует временный запрет на парковку. Это связано с уборкой снега.

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