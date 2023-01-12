На сегодня, 12 января, в Саратовской области еще 51 житель заразился коронавирусом. Всего обнаружено 302 347 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 295 940 человек, за сутки — 52.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 29 лет — 9;

- 30-49 лет — 12;

- 50-64 лет — 12;

- 65 и старше — 18.

С пневмонией поступили пять пациентов, с признаками ОРВИ — 46.

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