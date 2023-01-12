Штамм коронавируса «Кракен» в Саратовской области не зафиксирован

В Саратовской области не выявлено ни одного случая заболевания штаммом коронавируса «Кракен», об этом сообщил на брифинге глава саратовского Минздрава Олег Костин сегодня, 12 января.

По мнению вирусологов «Кракен» быстро распространяется и им легко заразится, но он не столь опасен для организма и проходит как состояние ОРВИ. Олег Костин подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью гриппом и коронавирусной инфекцией в Саратовской области остается стабильной. Летальных случаев нет. Пока появление «Кракена» на территории региона не прогнозируется.

Напомним, ранее федеральный Роспотребнадзор заявил, что данный штамм был обнаружен в Пензенской области. Первый случай заражения был выявлен у 32-летней жительницы Пензы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.