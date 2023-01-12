В Саратове летом появится вытрезвитель

Медицинский вытрезвитель Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый вытрезвитель нового образца должен появится в Саратове в июне-июле 2023 года. Об этом сегодня, 12 января, на брифинге рассказал Олег Костин - министр здравоохранения Саратовской области.

Планируется возвести новое здание с современными палатам, буфетом и охраной, в нем будет предусмотрено 20 коек и 23 кабинета. Министр ранее уточнял, что у вытрезвителя будет «медицинский уклон», а не «Карательно-воспитательный». По словам чиновника, сейчас рассматривается несколько участков под быстровозводимое модульное здание. Это будет логистически удобное место, в непосредственной близости от медицинского учреждения.

Напомним, вопрос размещения на территории региона вытрезвителей перед министром здравоохранения, в прошлом году поставил губернатор Роман Бусаргин. Если опыт будет успешным, такие учреждения появятся и в других крупных городах региона.

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