Житель Балакова погиб в ходе спецоперации

В ходе СВО погиб житель Саратовской области Петр Родомакин, сообщил в своем Телеграм-канале глава Балаковского района Сергей Грачев.

Боец по собственному желанию заключил контракт в сентябре 2022 года. В декабре 29-летний Петр погиб в зоне спецоперации.

До службы в рядах российской армии Родомакин учился в школе в Духовницком районе, а после продолжил обучение в балаковском техникуме – в этом же городе мужчина жил в последнее время.

Прощание с солдатом состоится завтра, 13 января, в 11:00 в селе Теликовка Духовницкого района Саратовской области.

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