Сотрудник транспортной полиции из Аткарска осужден за мошенничество с использованием служебного положения

Скриншот с видеорелиза УФСБ о задержании

Бывший сотрудник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте признали в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Как выяснило следствие и подтвердил суд, 32-летний осужденный в апреле-июне прошлого года обещал мужчине помощь в трудоустройстве в то же управление полиции, в котором служил он сам. Несмотря на то, что кандидату отказали в приеме на желаемую вакансию, бывший полицейский взял у кандидата 115 тысяч рублей, пообещав передать их руководству.

Еще один эпизод по статье о мошенничестве связан с заведомым обманом собственного коллеги осужденным. Злоумышленник обещал помочь сослуживцу в повышении по службе, и, хотя в реальности не мог этого сделать, взял за свои «услуги» 80 тысяч рублей.

Мздоимца оштрафовали на 200 тысяч решением суда.

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