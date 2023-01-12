В Саратове сократится количество мест для больных коронавирусом

Фото: Архив КП

В больницах Саратовской области сокращают количество зарезервированных коек для пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 12 января, на брифинге рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

По словам главы ведомства, треть мест в больницах для пациентов с коронавирусом свободны и это лучший результат за все время пандемии. Министр отметил, что «явному снижению» числа больных поспособствовали не только каникулы в школах, но и морозы.

Сейчас с коронавирусом в больницах находится 51 пациент. Из них 7 на кислородной поддержке, один человек на искусственной вентиляции легких. На дому лечатся 355 человек. Планируется снизить число коек с 75 до 60.

Вакцинация от коронавируса в регионе продолжается. Только вчера от инфекции привили 2 300 человек.

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