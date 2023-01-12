В боях СВО погиб 56-летний житель Петровского района

Александр Суравенков. Фото: Александр Гречихо / Telegram
Во время боев спецоперации по защите Донбасса погиб 56-летний военнослужащий из села Натальино Петровского района Саратовской области Александр Суравенков. Об этом сообщил сегодня, 12 января, в своем Телеграм-канале глава района Александр Гречихо.
До участия в спецоперации мужчина трудился сварщиком и токарем, специальность он получил в СПТУ. Срочную службу мужчина проходил на Дальнем Востоке в ракетных войсках. У бойца остались мама и сестра.
Солдата похоронят сегодня. Суравенков отправился на СВО в конце сентября этого года, погиб 8 декабря.
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