Мария Усова: потери ресурса из-за прорывов на теплотрассах и прочие убытки компании «Т Плюс» нельзя перекладывать на население

Мария Усова

Сегодня, 12 января, в Саратовской облдуме прошло заседание по проблемам отопительного сезона. Проблема перебоев с отоплением в регионе стоит достаточно остро, как и ситуация с тарифами. Саратовцы постоянно жалуются на их неоправданную величину.

Как отметила депутат облдумы (фракция «Единая Россия») Мария Усова, люди сообщают, что батареи центрального отопления на фоне 20-градусных мороз еле теплые, а платежки пришли в январе с шокирующими цифрами.

- Возникает вопрос: насколько законно энергетики выставляют значительно выросшие платежи населению, а также будет ли сделан перерасчет и в каком виде его предоставят тем, кто не получает качественного отопления и горячей, а не еле теплой воды?

Нельзя допустить, чтобы потери ресурса из-за прорывов на теплотрассах и прочие потери компании «Т Плюс» ложились тяжким грузом на население! – заявила парламентарий.

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