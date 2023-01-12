В Саратовской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку из Рязани

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Саратов

В Саратовской области волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю девушку, сообщает официальная страница отряда «Лиза Алерт».

Девушку, пропавшую 9 декабря между Рязанской и Московской областями, зовут Елена Жунгиету, она может находиться в нашей губернии.

Елена невысокого роста – 165 сантимеров и нормального телосложения, у нее черные волосы и карие глаза.

Подросток была одета в черную куртку, носила берцы и рюкзак того же цвета, темно-синие джинсы и зеленую кофту.

Всех, кто может рассказать о местонахождении Жунгиету, просят связаться с инфоргами волонтеров по номерам:

8-800-700-54-52; 8-920-632-62-19; 8-985-476-92-27; 8-961-838-77-74.

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