Школьники Саратова и Энгельса возвращаются на занятия

Фото: Архив КП

Завтра, 13 января, в школах Саратова и Энгельса возобновляются занятия, сообщают пресс-службы местных администраций.

– Занятия в образовательных организациях возобновляются в обычном режиме, – добавили чиновники.

Напомним, пятница, 13 января, станет первым учебным днем в школах региона после зимних каникул для учащихся 1-6 классов. С 9 по 12 января включительно школьники обучались дистанционно.

Два дня подряд - 10 и 11 января также отменялись занятия в школах губернии для всех учеников с 1 по 11 классы.

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