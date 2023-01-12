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НовостиОбщество12 января 2023 9:31

Глава пресс-службы администрации Энгельсского района ушел в отставку спустя полгода работы

Роман Хвалин
Сергей Щукин / Фото: соцсети

Сергей Щукин / Фото: соцсети

С поста начальника управления информации в администрации Энгельсского района ушел Сергей Щукин, сообщили в пресс-службе ЭМР.

Щукин уволился по собственному желанию. Бывший журналист и главный редактор издания «Четвертая власть» занял должность в конце июля 2022 года.

В администрации не назвали нового претендента на вакантную должность.

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