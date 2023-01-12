Михаил Исаев в адрес ПАО «Т Плюс»: хватит устраивать эксперименты над людьми

12.01.23

Сегодня, 12 января, состоялось заседание рабочей группы по проблемам отопительного сезона при Саратовской областной думе. Одним из самых острых стал вопрос начисления тарифов.

- По нашим данным, в региональный филиал ПАО "Т Плюс" поступило 40 – 50 миллионов рублей благодаря перерасчетам тарифов. С каждого по тысяче, это 50 тысяч семей. Почему позволяются такие эксперименты?

Полтора года назад "Т Плюс" пришлось извиняться перед жителями города, многие руководители потеряли работу. Делайте брифинги, рассказывайте людям, разбирайте ситуации, как это было, например, с проблемой коронавируса. За бездействие компании мы обратимся в органы прокуратуры. Все высказывания мы обобщим и отправим в ваш головной офис.

Коммуникация должна быть выстроена до последнего человека. Вы кидаете на передовую диспетчеров, сварщиков, которые сами дома мерзнут, хотя перед людьми должны отчитываться топ-менеджеры, - заявил Михаил Исаев.

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